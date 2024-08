Alcool, drogue: Ryanair alerte sur le comportement des passagers

Le patron de la compagnie à bas prix Ryanair s'est inquiété d'une 'augmentation notable' au cours des derniers mois des problèmes de comportement à bord des avions de la part de passagers ayant consommé drogue et alcool.

Michael O'Leary, connu pour son franc-parler, a reproché aux autorités à travers l'Europe de ne pas 'prendre sérieusement' ce fléau et les a appelées à envisager des restrictions de vente d'alcool dans les aéroports.

Il s'agit, selon le directeur général de la compagnie irlandaise, d'un problème qui concerne toute l'Europe, mais qui est particulièrement sérieux sur des liaisons entre le Royaume-Uni et certaines destinations comme Ibiza.

'Nous avons constaté, comme la plupart des autres compagnies, une augmentation notable des mauvais comportements de la part de passagers, en particulier sur les vols vers ces destinations de vacances cet été', a-t-il déclaré, cité mercredi dans la presse à la suite d'une conférence de presse mardi.

'C'est un véritable défi pour nous', a-t-il poursuivi. Le directeur demande 'aux autorités de limiter la quantité d'alcool qui peut être servie dans les aéroports européens à un maximum de deux boissons par passager'.

Ryanair, qui dessert 37 pays, principalement européens, a transporté près de 184 millions de passagers au cours de l'exercice 2023-24.

Destination Ibiza

L'augmentation des retards dans les aéroports très fréquentés exacerbe ces mauvais comportements, les gens buvant davantage en attendant leur avion, a expliqué Michael O'Leary.

'Autrefois, les gens buvaient trop et finissaient par tomber', a également le patron de Ryanair. 'Mais quand vous avez un mélange de poudre et d'alcool, il devient très difficile de gérer ce genre de comportement agressif', a-t-il ajouté, sans plus de précision sur les substances en question.

Les vols entre le Royaume-Uni et l'île d'Ibiza, connue pour ses boites de nuit, sont 'les pires', a-t-il noté. Certaines liaisons au départ d'aéroports britanniques tels que Liverpool, Manchester, Glasgow et Edimbourg sont particulièrement problématiques.

Mais le patron a expliqué que la compagnie avait aussi des problèmes avec des vols à destination ou en provenance de l'Irlande et de l'Allemagne.

Sur les liaisons avec Ibiza, Ryanair n'autorise plus les passagers à embarquer avec une bouteille, y compris de l'eau.

'On les autorisait avant à prendre uniquement des bouteilles d'eau, sans se rendre compte qu'elles étaient en réalité pleines de vodka', a affirmé le directeur de Ryanair.

