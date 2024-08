Allemagne: le taux de chômage reste stable en août, à 6,0%

Le taux de chômage est resté stable à 6,0% en Allemagne en août. Un chiffre qui a déjoué les attentes dans un contexte de stagnation économique persistante, selon une estimation publiée vendredi.

Le nombre de personnes sans emploi a augmenté de 2.000 sur un mois, selon des données corrigées des variations saisonnières (CVS) publiées par l'Agence pour l'emploi. Les analystes sondés par Factset tablaient sur un taux augmentant à 6,1% et à 15.000 personnes de plus inscrites au chômage sur le mois.

En données brutes, moins représentatives d'une tendance de fond mais qui servent de référence dans le débat public, le nombre de chômeurs a augmenté de 63'000 sur un mois, à 2,87 millions de personnes. Sur un an, le nombre de chômeurs a augmenté de 176'000.

Le taux de chômage brut est ainsi passé de 6,0 à 6,1%. L'économie allemande lutte contre une atonie qui perdure depuis plusieurs mois, alors que son industrie souffre d'une crise multiforme, entre coûts élevés de l'énergie, faible demande domestique, et difficultés du commerce international.

Le pays sort d'un deuxième trimestre qui a vu le Produit intérieur brut reculer de 0,1% par rapport au trimestre précédent et les mois à venir ne sont guère prometteurs. 'Le marché du travail continue de ressentir les conséquences de la stagnation économique', a commenté la présidente de l'Agence pour l'emploi, Andrea Nahles, dans un communiqué.

S'ajoute le fait que 'le chômage et le sous-emploi ont continué d'augmenter pendant les vacances d'été', selon la dirigeante. Le nombre d'actifs assujetis aux cotisations sociales n'a par ailleurs pas poursuivi sa croissance en juin, note l'Agence.

Il a en particulier reculé à l'est du pays, de 1% sur un an en Thuringe et de 0,3% en Saxe, où des élections régionales vont se jouer dimanche, qui s'annoncent calamiteuses pour les partis du gouvernement de coalition du chancelier social-démocrate Olaf Scholz.

