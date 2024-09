Alpha Trains signe un contrat cadre pour 70 locomotives à Siemens

Le constructeur ferroviaire allemand Siemens a signé un contrat cadre avec le loueur de matériel roulant Alpha Trains pour la vente de 70 locomotives Vectron destinées au marché français, dont une première commande ferme de 35 appareils.

Les livraisons des premières locomotives, qui seront construites dans l'usine Siemens de Munich, interviendront fin 2026, ont annoncé conjointement lundi les deux groupes.

Ce seront les premières locomotives Vectron livrées en France et elles seront 'capables de circuler sur le corridor nord-sud à travers l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas, la France et éventuellement le Luxembourg', écrivent les deux sociétés dans leur communiqué.

'Avec cette dernière commande, nous pouvons nous assurer que nos clients disposent de la plus grande flexibilité opérationnelle possible sur tous leurs itinéraires', affirme le directeur général de la division locomotives d'Alpha Trains, Vincent Pouyet.

'Ce premier contrat concrétise l'intérêt des opérateurs ferroviaires présents dans l'hexagone pour la Vectron', a déclaré de son côté le président de Siemens Mobility France, Alexandre Quéméneur.

'La Vectron permettra de diversifier le parc de locomotives sur le marché français et d'ouvrir de nouveaux corridors en Europe, particulièrement sur l'axe nord-sud, en traversant la France', a-t-il expliqué.

Ces locomotives peuvent atteindre une vitesse de pointe de 200 km/h.

Alpha Trains est le leader européen de location de matériel roulant et dispose d'un parc de 1000 automotrices et locomotives. La société loue son matériel dans 22 pays et est détenue par divers fonds d'investissements basés en Suisse, en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas.

/ATS