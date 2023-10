American Airlines en perte après une charge exceptionnelle

La compagnie American Airlines a annoncé jeudi une perte nette de 545 millions de dollars au troisième trimestre. Le débours reflète une charge exceptionnelle de près d'un milliard de dollars liée au nouvel accord salarial conclu avec les pilotes.

Hors éléments exceptionnels, elle a dégagé un bénéfice net de 263 millions de dollars. Rapporté par action -référence pour les marchés-, il ressort à 38 cents et dépasse le consensus qui tablait sur 25 cents.

Le chiffre d'affaires entre juillet et septembre est resté totalement stable (+0,1%) à 13,48 milliards de dollars (consensus: 13,51 milliards).

Un record pour un troisième trimestre, a souligné AA dans un communiqué, expliquant avoir tiré profit d'une demande résiliente et de revenus records générés par son programme de fidélité.

En s'appuyant sur la tendance du cours des carburants et de la demande, et hors éléments exceptionnels, la compagnie s'attend à une marge opérationnelle ajustée comprise entre 2% et 4% au quatrième trimestre et à 'environ 7%' pour l'ensemble de l'exercice en cours. Elle était de 5,4% au troisième trimestre.

Les 15'000 pilotes de la compagnie ont ratifié en août la nouvelle convention collective d'une durée de quatre ans négociée avec la direction.

Elle prévoit l'équivalent de 9 milliards de dollars sous forme de nouvelles compensations et avantages, avait alors indiqué American Airlines, qui a passé en conséquence sur le troisième trimestre une charge exceptionnelle de 983 millions de dollars.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action American Airlines prenait 0,18% à 11,38 dollars.

/ATS