American Airlines relève ses ambitions après un excellent trimestre

La compagnie aérienne American Airlines a triplé son bénéfice net au deuxième trimestre, qualifié de 'fantastique' par son patron, et a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, a-t-elle annoncé jeudi.

'Je suis ravi de partager avec vous que ça a été un nouveau trimestre fantastique', a écrit Robert Isom dans un message adressé au personnel de la compagnie aérienne à l'occasion de la publication de ces résultats jeudi.

Le bénéfice net atteint 1,33 milliard de dollars, contre 476 millions un an plus tôt. Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, il ressort à 1,88 euro.

C'est 30 cents de plus par action que le consensus des analystes.

Le chiffre d'affaires a progressé de 4,7%, à 14,1 milliards de dollars, surpassant les anticipations des analystes.

Il s'agit du 'meilleur trimestre de toute l'histoire du groupe', a indiqué M. Isom.

Fort de ces performances, American Airlines a relevé ses objectifs pour l'exercice en cours et anticipe désormais un bénéfice par action compris entre 3 et 3,75 dollars, contre 2,50 à 3,50 dollars auparavant.

'La demande reste forte et le travail que nous avons effectué pour rafraîchir notre flotte et bâtir notre réseau mondial porte ses fruits', a noté le patron de la compagnie.

L'action cédait 0,86% à 18,44 euros dans les échanges précédant l'ouverture de la Bourse de New York.

/ATS