Année solide pour la Promotion économique du canton de Fribourg

La Promotion économique du canton de Fribourg (PromFR) a connu un 'solide' exercice écoulé, malgré l'ampleur des incertitudes. Après deux années à un niveau record, elle a accompagné tout de même 41 projets, contre 45 en 2021 et 54 en 2020.

Le nombre a été réalisé dans le contexte post-pandémique, avec les remous liés à l'éclatement de la guerre en Ukraine et à la crise énergétique qui en a résulté, a indiqué lundi devant la presse à Fribourg Jerry Krattiger, directeur de la PromFR. Les entreprises impliquées ont annoncé la création de près de 600 emplois.

Les investissements portent sur 138 millions de francs ces cinq prochaines années. En outre, les actions de la PromFR ont contribué au renforcement de 1900 emplois existants dans le canton. Bien qu'annoncé à la fin de l'année écoulée, le projet d'implantation de Rolex, à Bulle, n'est pas intégré dans les chiffres.

Dimensions historiques

L'arrivée 'historique' du groupe horloger genevois, avec son millier de postes à la clé et son milliard de francs à investir pour 2029, s'inscrit dans la volonté de maintenir des emplois industriels, a noté Jerry Krattiger. 'Sans oublier la formation duale qui profitera à des centaines d'apprentis', s'est réjoui le directeur de PromFR.

Le projet se concrétisera véritablement par l’aboutissement des procédures d’aménagement du territoire et de construction, ainsi que la mise en place de sites de production et de formation provisoires. Au-delà, il va accélérer le développement des compétences cantonales dans l'automation, la robotisation et l'industrie 4.0.

Parmi les 41 projets accompagnés, 25 concernent des extensions d'entreprises et 16 de nouvelles implantations. Pour celles-ci, 3 sont suisses et 13 viennent de l'étranger. Par exemple, l'entreprise japonaise Epson s'est installée au Marly Innovation Center, alors que la société brésilienne Carob House s'est établie à Fribourg.

Nouvelle Politique Régionale

Parmi les extensions, il y a les projets d'Immomig, à Guin, ou de Wago Contact, à Domdidier. 'Les entreprises fribourgeoises ont fait preuve d'une impressionnante capacité de résilience au cours des dernières années et des derniers mois', a relevé pour sa part le conseiller d'Etat Olivier Curty, en charge de l'économie.

'Le canton de Fribourg poursuit son essor économique avec succès et dynamisme', a résumé Jerry Krattiger. Ce dernier survient après que le Conseil d'Etat a défini, il y a bientôt trois ans, la bioéconomie et l'industrie 4.0 comme axes principaux de la stratégie cantonale de développement économique.

Quinze projets ont aussi été approuvés en 2022, avec des aides de 1,35 million de francs, dans le cadre du programme de mise en œuvre (PMO) 2020-2023 de la Nouvelle Politique Régionale (NPR). Ils sont répartis dans les projets collaboratifs (9), le programme régions de montagne (3), le tourisme (2) et les nouvelles thématiques (1).

Les travaux pour le PMO 2024-2027 ont débuté par ailleurs, a fait savoir la PromFR. L'industrie et le tourisme restent les deux thèmes prioritaires. Les nouveautés concerneront l’économie locale, le développement durable et la numérisation, qui seront traités comme thèmes transversaux.

