Appel d'HotellerieSuisse à mieux coordonner les vacances scolaires

Le président d'HotellerieSuisse Andreas Züllig appelle dans la SonntagsZeitung les cantons à mieux coordonner les vacances scolaires. Que les touristes se marchent sur les pieds à la montagne tout en payant des prix plus élevés n'est pas dans leur intérêt, dit-il.

'Le fait que tout le monde ait toujours des vacances en même temps est un problème', ajoute le président de l'association faîtière de la branche dans un entretien diffusé par le journal dominical alémanique.

Cette année, par exemple, les vacances scolaires des cantons de Bâle et de Zurich ainsi que de l'Allemagne sont en même temps, relève M. Züllig. 'Les chambres sont rapidement réservées et les prix augmentent', poursuit-il. 'Cela aiderait beaucoup le tourisme en montagne si les grands cantons pouvaient au moins coordonner leurs vacances'.

Diminution des camps de ski

Il s'inquiète par ailleurs de la diminution du nombre de camps de ski, qui, selon lui, représentent une variante avantageuse des vacances d'hiver pour les enfants. Ces dernières années, de moins en moins de camps de ce type ont été organisés, remarque-t-il. Les camps 'permettaient autrefois aux enfants de découvrir les sports de neige. Si cela ne se produit plus, ils [les enfants] perdent le lien avec la montagne et ne font plus de vacances de ski'.

Selon le responsable, l'hôtellerie s'est bien rétablie après la pandémie de Covid-19. La Suisse n'est cependant pas devenue une destination envahie par les touristes. 'L'offre reste chère en comparaison internationale'.

Le problème en revanche, ce sont les influenceurs qui postent des images de sites touristiques, indique M. Züllig. 'Des gens du monde entier s'y rendent alors uniquement pour prendre une photographie. C'est une évolution absurde et un vrai problème pour certains endroits'.

/ATS