Arrêt de la centrale nucléaire de Gösgen pour sa révision annuelle

La centrale nucléaire de Gösgen, à Däniken (SO), sera déconnectée du réseau et mise à l'arrêt dimanche pour sa révision annuelle. Au cours des quatre semaines que dureront les travaux, 36 des 177 éléments combustibles du réacteur seront changés.

La révision annuelle sera aussi l'occasion de procéder à un examen des installations et à des travaux d'entretien, a indiqué vendredi la direction de la centrale. La cuve de pression du réacteur sera notamment examinée avec des ultra-sons. Un test de taux de fuite sera également réalisé sur l'enceinte de confinement.

En plus des employés de la centrale, environ 780 personnes de plus de 130 entreprises suisses et étrangères participent aux travaux.

Depuis la fin de sa dernière révision annuelle il y a 342 jours, la centrale de Gösgen a produit 8,2 milliards de kilowattheures. Cela représente 14% des besoins en courant de la Suisse.

