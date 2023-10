Arrivée à Zurich du 3e vol de Swiss pour les rapatriements d'Israël

Le troisième vol spécial de Swiss au départ de Tel-Aviv est arrivé, comme prévu, jeudi soir à l'aéroport de Zurich-Kloten avec 224 ressortissants helvétiques à son bord. Un quatrième vol de rapatriement est annoncé pour vendredi.

Ce troisième vol spécial de Swiss, au moyen d'un Airbus A321neo d'une capacité de 215 places, a atterri à Zurich à 21h04, a indiqué à Keystone-ATS une porte-parole de la compagnie.

Au total, 212 adultes et enfants ainsi que douze bébés sont arrivés à Zurich, a précisé la porte-parole. Mardi et mercredi, 434 personnes au total avaient déjà été rapatriées via deux vols spéciaux.

Alors que seuls deux vols avaient été prévus au départ, il y en aura au moins quatre. On apprenait jeudi qu'un nouveau vol spécial de Swiss sera organisé le lendemain en collaboration avec le Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE). Il décollera de Zurich-Kloten à 11h00 pour aller chercher les passagers suisses en Israël et les ramener sur sol helvétique pour 20h20.

Un même appareil Airbus A321neo d'une capacité de 215 places sera utilisé et des procédures semblables aux trois premières opérations sont prévues. Le vol peut être réservé uniquement via une ligne d'urgence communiquée par le DFAE aux Suisses de l'étranger ainsi qu'aux voyageurs suisses en Israël.

Ces vols spéciaux, précise Swiss, sont soumis à des critères de sécurité renforcés par rapport aux vols habituels. Des experts surveillent en permanence la situation de concert avec les autorités.

Vols réguliers

Les vols réguliers de Swiss vers Tel-Aviv, suspendus jusqu'à nouvel ordre depuis le week-end dernier, ne reprendront pour leur part pas avant le 22 octobre compris. La compagnie aérienne a communiqué cette décision jeudi soir.

La suspension des vols concerne toutes les compagnies aériennes de Lufthansa Group, la maison mère de Swiss, précise la compagnie aérienne. La sécurité des passagers et des membres d'équipage est la priorité absolue de Swiss. Les billets pour les vols à destination de Tel Aviv prévus entre le 23 et le 31 octobre ne seront pas non plus vendus pour le moment.

/ATS