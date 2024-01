Association de la vallée de la Birse honorée du Prix Wakker 2024

Le Prix Wakker 2024 récompense l'association de dix communes de la vallée de la Birse, en région bâloise. Patrimoine suisse y salue la revitalisation des espaces naturels, la mise en valeur du passé industriel et l'enrichissement de l'héritage architectural.

L'association Birsstadt est constituée de neuf communes de Bâle-Campagne (Aesch, Arlesheim, Birsfelden, Duggingen, Grellingen, Muttenz, Münchenstein, Pfeffingen et Reinach) et d’une commune soleuroise (Dornach). Ces communes la financent et leurs maires en forment le comité, indique Patrimoine suisse mardi.

L'association coordonne le développement territorial des dix communes. Elle élabore les stratégies générales en matière de paysage, d'habitat, de mobilité et d’adaptation au changement climatique. Elle les défend aussi à l'externe. Ces échanges réguliers renforcent le transfert de connaissances, se réjouit l'organisation nationale de défense du patrimoine.

/ATS