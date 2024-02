Aston Martin remonte la pente en 2023, propulsé par des prix record

Le constructeur automobile de luxe Aston Martin a divisé par deux sa perte l'an dernier grâce à une montée en gamme vers les véhicules personnalisés et des prix 'record', d'après un communiqué mercredi.

Le constructeur britannique a vu son chiffre d'affaires augmenter de 18% sur un an à 1,6 milliard de livres (1,8 milliard de francs), principalement grâce à des hausses de prix mais aussi à une petite hausse de volumes, tirée par les voitures sportives comme sa DB12 lancée en 2023.

L'action bondissait de près de 5% en début de séance à la bourse de Londres, à 185 pence.

La perte avant impôts est ressortie à 240 millions de livres contre 495 millions un an plus tôt.

Le groupe a toutefois vu sa dette encore augmenter de 6% à 814 millions de livres sur un an.

Le groupe dit vouloir 'refinancer sa dette au premier semestre 2024' et être en 'préparation avancée' pour cela.

Il continue de viser à horizon 2027/2028 un chiffre d'affaires de 2,5 milliards de livres, une forte réduction de sa dette et une marge autour de 45% contre 39% l'an dernier.

Enfin, Aston Martin va continuer à investir dans 'la croissance de long terme et l'électrification' de ses véhicules, avec un plan de 2 milliards de livres entre 2023 et 2027.

'Aston Martin injecte des brassées de liquide dans la promotion pour assoir sa position dans la catégorie ultra-luxe. Ce virage coûte cher et cela pèse sur les marges même s'il y a des progrès' estime Sophie Lund-Yates, analyste chez Hargreaves Lansdown.

'Repositionner la marque est une bonne idée et le super-luxe est plus résilient que le positionnement actuel d'Aston Martin' ajoute-t-elle, louant la 'bonne direction' prise par les véhicules personnalisés plus lucratifs, tandis que les voitures reviennent moins cher à fabriquer grâce à des 'gains d'efficience'.

/ATS