Astrazeneca: bond du bénéfice net au 1er trimestre

Le géant pharmaceutique Astrazeneca dévoile jeudi un bénéfice net multiplié par cinq au premier trimestre, grâce à un effet de comparaison positif lié au rachat d'Alexion, malgré une baisse de son chiffre d'affaires due à une chute des ventes de son vaccin anti-Covid.

Le bénéfice net part du groupe s'est élevé à 1,8 milliard de dollars (1,6 milliard de francs) au premier trimestre, contre 386 millions un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires a reculé d'un peu plus de 4% à 10,9 milliards de dollars, plombé notamment par un recul de 1,5 milliard des ventes de médicaments liés au Covid-19.

Le rachat d'Alexion, biotech américaine, pour 39 milliards de dollars avait été finalisé en juillet 2021, et s'était notamment traduit un an plus tôt par d'importantes charges exceptionnelles, tant juridiques que comptables, et des coûts de recherche et développement en hausse.

Les ventes du vaccin anti-Covid Vaxzevria, qui fut l'un des premiers disponibles avec celui de Pfizer, et qu'AstraZeneca avait mis sur le marché à prix coûtant, ont fondu de 97% sur un an, à 28 millions de dollars.

Son concurrent GSK avait de son côté annoncé mercredi un bénéfice en baisse au premier trimestre, pénalisé par la scission de son activité de soins de grande consommation et, lui aussi, par la baisse des ventes des traitements contre le Covid-19.

Hors médicaments contre le Covid-19, le chiffre d'affaires total d'Astrazeneca a augmenté de 10%, souligne le laboratoire, tiré notamment par les ventes de médicaments contre le cancer.

'Bien que difficiles à prévoir, les revenus totaux des médicaments anti-Covid-19 (...) devraient diminuer de manière significative au cours de l'exercice 2023'.

'Notre performance dans les marchés émergents a été particulièrement solide et je suis impressionné par la croissance et le rythme de l'innovation que je constate en Chine, ce qui souligne l'avantage concurrentiel de notre présence de premier plan dans ce pays', a fait valoir le directeur général Pascal Soriot.

Pour l'ensemble de l'année, le laboratoire espère voir son chiffre d'affaires total, hors médicaments contre le Covid-19, progresser de plus de 10%.

Le titre du groupe progressait de 0,39% à 118,90 livres sterling à la Bourse de Londres jeudi peu après 10h

/ATS