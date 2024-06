Au moins cinq morts dans une collision de trains en Inde

Au moins cinq personnes ont été tuées lundi dans l'est de l'Inde après la collision entre un train de passagers et un convoi de marchandises dans l'État du Bengale occidental, a annoncé la police. On dénombre à ce stade entre 25 à 30 blessés.

'Trois compartiments du train express ont déraillé', a déclaré à l'AFP Abhishek Gupta, officier supérieur au sein de la police, depuis le lieu de l'accident.

La ministre en chef de cet Etat situé dans l'est de l'Inde, Mamata Banerjee, a qualifié cet accident de 'tragique' dans un message publié sur les réseaux sociaux.

'Des médecins, des ambulances et des équipes de secours ont été dépêchés sur place', a écrit Mme Banerjee sur les réseaux sociaux, en qualifiant l'accident de 'tragique' mais sans fournir de bilan.

L'accident s'est produit à Phansidewa, dans le district de Darjeeling, lorsque le train Kanchenjunga Express a été heurté par un train de marchandises.

Le ministre des Chemins de fer, Ashwini Vaishnaw, a indiqué que les 'blessés sont transférés à l'hôpital'.

Epaves enchevêtrées

Des images diffusées par des médias indiens montrent des épaves enchevêtrées de wagons renversés sur le côté, et l'un d'entre eux propulsé vers le ciel, en équilibre précaire sur un autre.

L'Inde, qui possède l'un des réseaux ferroviaires les plus vastes du monde, a connu un grand nombre d'accidents de train meurtriers dans son histoire.

La sécurité s'est toutefois améliorée ces dernières années à la faveur d'investissements pour moderniser le réseau en le dotant de gares modernes et de systèmes de signalisation électronique.

L'accident le plus meurtrier de l'histoire du pays reste celui du 6 juin 1981 quand, dans l'État de Bihar (est), sept wagons d'un train qui traversait un pont étaient tombés dans le fleuve Bagmati, faisant entre 800 et 1000 morts.

En juin de l'année dernière, près de 300 personnes ont péri dans une collision entre trois trains dans l'Etat d'Odisha (est).

/ATS