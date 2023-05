Audemars Piguet nomme une nouvelle directrice générale

L'horloger de luxe Audemars Piguet a annoncé lundi la nomination d'Ilaria Resta au poste de directrice générale. Cette nouvelle fait suite à celle du chimiste des arômes et parfums DSM-Firmenich qui avait annoncé son départ.

Auparavant responsable du segment parfums et cosmétiques de DSM-Firmenich, Mme Resta rejoindra la maison horlogère sise dans la vallée de Joux en août et succèdera à François-Henry Bennahmias le 1er janvier 2024, rapporte un communiqué. La nouvelle dirigeante d'origine italo-suisse compte plus de 26 ans d'expérience internationale dans la direction de grandes divisions d'entreprises.

La nouvelle patronne sera l'une des rares femmes à diriger une marque horlogère suisse de renom. La manufacture basée au Brassus, connue notamment pour sa collection Royal Oak, est l'une des griffes de luxe les plus demandées sur le marché des nouvelles montres mais aussi dans le segment des garde-temps d'occasion.

M. Bennahmias quittera la maison après 30 ans de bons et loyaux services, dont les 10 dernières années comme directeur général. Celui qui a beaucoup contribué au succès actuel de la marque avait annoncé son départ en juin dernier pour fin 2023.

Audemars Piguet compte plus de 2500 employés.

/ATS