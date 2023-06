Axpo dégage plus de 3 milliards de bénéfice au 1er semestre

Le groupe énergétique Axpo a bouclé son premier semestre 2022/23 sur des résultats exceptionnels, dopés par l'accalmie sur les marchés. La marche des affaires lui a permis de réduire son endettement, sans toucher à la ligne de crédit accordée par la Confédération.

'Les marchés sont toujours très difficiles, mais nous offrent aussi de nombreuses opportunités, à la faveur de notre stratégie diversifiée, s'est félicité le directeur général (CEO) d'Axpo, Christoph Brand, cité lundi dans un communiqué.

La prestation totale réalisée entre octobre et fin mars s'est montée à 6,50 milliards de francs, en hausse de 8,2% sur un an. Grâce au mesures mises en place au plus fort de la crise énergétique l'été dernier, l'excédent avant intérêts et impôts (Ebit) a quasiment quadruplé, à plus de 3,85 milliards. Sur une base ajustée des transferts de résultats de près de 1,57 milliard, la progression est ramenée à 72,1%.

Le bénéfice net dégagé pendant la période sous revue, qui a en outre bénéficié d'effets de change favorables et des fonds de désaffectation et pour la gestion des déchets (Stenfo), a été multiplié par plus de six à 3,21 milliards de francs.

Même si la situation sur les marchés s'est stabilisée, la direction d'Axpo se veut prudente à l'heure de brosser des perspectives pour la suite des opérations. En raison de la saisonnalité, la deuxième moitié de l'exercice s'annonce plus faible que la première.

L'énergéticien rappelle que suite à un ajustement stratégique début 2022, il ne couvre plus l'ensemble de la production d'électricité suisse sur trois ans. Les prix couverts se situent entre 51 EUR/MWh en moyenne pour l'exercice en cours et 87 EUR/MWh en moyenne pour 2025/26. A partir de 2024/25, la hausse des prix devrait avoir une incidence positive sur le résultat du groupe argovien.

/ATS