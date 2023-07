BBVA: bénéfice en forte hausse (+31%) au 1er semestre

Le géant bancaire espagnol BBVA a dégagé un bénéfice net en hausse de 31% au premier semestre. L'établissement a tiré profit de la hausse des taux d'intérêt, qui l'a convaincu de lancer un vaste programme de rachat d'actions d'un milliard d'euros.

Le groupe espagnol a dégagé au total 3,88 milliards d'euros de profits, contre trois milliard au premier semestre 2022, selon les résultats publiés vendredi. Ce chiffre est légèrement supérieur aux prévisions des analystes interrogés par Factset, qui tablaient en moyenne sur 3,7 milliards d'euros. La banque explique cette forte progression par une hausse de l'octroi de crédits à sa clientèle (+8,4% sur un an) et par une amélioration de ses marges, facilitée par la remontée des taux d'intérêt au niveau mondial, et en particulier au Mexique.

BBVA précise avoir réalisé entre janvier et juin 53% de son bénéfice dans ce pays, son premier marché mondial. L'Espagne a elle pesé pour 25% de son résultat net, et la Turquie - où le groupe est implanté via sa filiale Garanti BBVA - près de 11%. Il s'agit de 'résultats très solides', a souligné dans un communiqué le directeur général de BBVA, Onur Genç, se disant optimiste pour les mois à venir, au vu de l'évolution des différents marchés où opère le groupe.

BBVA précise ainsi avoir gagné 5,4 millions de nouveaux clients entre janvier et juin, principalement grâce à ses services de banque en ligne. Cela porte à 69,6 millions le nombre de clients du groupe bancaire dans le monde. A vu de ces résultats, BBVA annonce vouloir lancer un nouveau programme de rachat d'actions, d'un montant d'un milliard d'euros. Cette opération sera engagée 'une fois obtenues les autorisations de régulation correspondantes', précise-t-il.

Ces annonces surviennent alors que le gouvernement de gauche espagnol a instauré début janvier un impôt exceptionnel sur les grands groupes bancaires afin de financer des mesures de soutien au pouvoir d'achat des ménages. Cet impôt, payé par une dizaine d'établissements, et qui permettra à l'État de récupérer 1,5 milliard d'euros en 2023 comme en 2024, a poussé BBVA à provisionner 225 millions d'euros pour l'ensemble de son exercice 2023.

/ATS