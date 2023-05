BKW décroche une commande en Allemagne

L'énergéticien bernois BKW a obtenu une commande en Allemagne auprès de TransnetBW pour la sécurité de l'approvisionnement dans l'agglomération de Stuttgart. Le montant du contrat dépasse les 100 millions d'euros (environ 97 millions de francs).

BKW construira un nouveau poste de couplage étanche à l'air de 380 kilovolt pour remplacer l'ancien et s'occupera également du raccordement de deux nouveaux grands transformateurs, précise l'entreprise lundi dans un communiqué. En outre, le projet englobe la construction d'un bâtiment d'exploitation et d'un bâtiment technique supplémentaire. Les prestations comprennent aussi la livraison, le montage et la mise en service des dispositifs de protection et de contrôle-commande.

Enfin, la nouvelle installation permettra la mise en place d'un système de compensation de l'énergie réactive consommée, qui réduit ou augmente la tension du réseau en fonction des besoins, garantissant ainsi la stabilité du réseau.

Les travaux auront lieu en cours d'exploitation et devraient être achevés pour 2031, précise le communiqué.

BKW rappelle avoir remporté au cours du premier trimestre 2023 quatre grandes commandes pour l'extension du réseau haute tension allemand.

/ATS