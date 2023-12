Bach « très satisfait » des préparatifs à Paris

Le président du CIO Thomas Bach a fait part vendredi de sa 'satisfaction' par rapport à l'état de préparation des installations olympiques pour les JO de Paris (26 juillet-11 août)

'C'est toujours un grand moment d'être dans le village. Ici, c'est là où le coeur des JO va battre. Ce que nous pouvons voir ici est spectaculaire, compact, très pragmatique', a estimé le président du CIO après une visite du village olympique clôturant ainsi la commission exécutive qui s'est tenu à Paris depuis mercredi.

'Pas seulement moi mais aussi les autres membres du comité exécutif du CIO sommes très contents, très satisfaits du village et du niveau de préparation', a assuré le président du CIO.

Près de 300'000 mètres carrés d'immeubles sont désormais debout et quasiment terminés dans le village qui doit être livré officiellement fin décembre avec une remise des clés aux organisateurs 'début mars' 2024, a rappelé Tony Estanguet, le patron du comité d'organisation (Cojo). 'Les timings sont parfaitement respectés', a-t-il affirmé.

Ce village doit accueillir plus de 14'000 personnes (athlètes et staff) pendant les JO. Interrogé sur la sortie de la maire de Paris Anne Hidalgo qui avait affirmé il y a une dizaine de jours que les transports franciliens ne seraient 'pas prêts' pour les JO, Thomas Bach a botté en touche. 'C'est le Cojo notre partenaire, et il n'y aucune fissure avec eux', a-t-il dit.

