Baisse des recettes des détaillants en avril

Les chiffres d'affaires du commerce de détail ont reculé de 1,3% en rythme annuel en avril. Corrigés des variations saisonnières (CVS), le repli s'inscrit à 2,0% par rapport au mois précédent.

En termes réels, c'est-à-dire en tenant compte des effets du renchérissement, la contraction sur un an atteint 3,7% et celle CVS sur un mois 2,0%, selon les résultats provisoires publiés mercredi par l'Office fédéral de la statistique (OFS)..

En excluant les stations-service, les recettes générées par les denrées alimentaires, boissons et tabac ont diminué de 0,3% en termes nominaux par rapport à avril 2022 (-4,8% réel) et celles du secteur non alimentaire de 1,6% en termes nominaux (-2,8% réel).

/ATS