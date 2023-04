Baloise Suisse nomme Clemens Markstein à sa tête

Le conseil d'administration de Baloise Holding a nommé Clemens Markstein nouveau directeur général de sa division suisse et membre de la direction du groupe.

Il entrera en fonction au 1er juillet, succédant à Michael Müller, qui reprend le poste de directeur général de Baloise de Gert De Winter.

Clemens Markstein a intégré le comité de direction de la division suisse de Baloise en 2009 comme responsable de la gestion des produits clients entreprises, selon le communiqué de l'assureur paru vendredi. Il est en charge des opérations et des technologies de l'information depuis 2017.

L'Allemand de 52 ans est passé par Boston Consulting Group puis Allianz, en Allemagne et en Suisse, avant de rejoindre Baloise. Il est président du conseil d'administration de l'International Network of Insurance (INI) et membre du conseil d'administration du bâlois Prevo-System.

Clemens Markstein 'pourra s'appuyer sur les atouts de la division du groupe et continuer de développer les activités suisses avec son expertise dans le domaine de la numérisation' a déclaré Gert De Winter.

Cette nomination est soumise à l'approbation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma).

/ATS