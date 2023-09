Baloise: léger recul du bénéfice semestriel

L'assureur baloise a bouclé les six premiers mois de 2023 sur un bénéfice net en léger recul, essentiellement dû à la baisse des gains réalisés dans le segment vie, ainsi qu'à l'augmentation des coûts et aux effets de change négatifs.

Le volume d'affaires s'est contracté de 1,5% en rythme annuel, à 5,34 milliards de francs. Ajustée de l'effet des devises, la variation est légèrement positive (+0,6%), précise le groupe rhénan mercredi dans un communiqué.

Au niveau opérationnel, la rentabilité a flanché. Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) a reculé de 10,1% à 267,2 millions de francs. En revanche, pour les activités non vue, l'Ebit a enregistré une progression à deux chiffres, tandis que le ratio combiné (rapport entre les primes encaissées et les coûts des sinistres) s'est amélioré de 1,7 point de pourcentage pour s'établir à 87,3%.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires dégagé par le groupe pour la période sous revue s'est inscrit à 205,7 millions, en recul de 4,2% sur un an.

Si le ratio combiné non vie a dépassé les attentes des analystes sondés par AWP, Ebit et bénéfice net ont déçu les attentes les plus conservatrices.

Pour l'ensemble de l'exercice, la direction de Baloise table sur le maintien d'une 'forte génération de liquidités' et la poursuite de sa 'politique attrayante en matière de dividendes'.

/ATS