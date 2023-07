Banco Santander: le bénéfice du 2e trimestre tiré par les taux

Le géant bancaire espagnol Banco Santander a vu son bénéfice progresser de 14% au deuxième trimestre. L'établissement a tiré profit de bonnes performances commerciales et de la hausse des taux d'intérêt, qui lui ont permis d'accroître ses marges.

La première banque espagnole, fortement implantée en Europe et en Amérique latine, a dégagé 2,67 milliards d'euros (2,53 milliards de francs) de profits net entre avril et juin, contre 2,35 milliards d'euros sur la même période voilà un an, selon ses résultats publiés mercredi. Ce résultat, légèrement supérieur à celui du premier trimestre (2,57 milliards d'euros), dépasse également les attentes des analystes interrogés par le fournisseur d'informations financières Factset, qui tablaient sur 2,52 milliards de bénéfice net.

Sur l'ensemble du premier semestre, le bénéfice de Santander s'affiche en hausse de 7%, à 5,24 milliards d'euros. Une dynamique qui pourrait permettre au géant espagnol de franchir le cap symbolique de 10 milliards de profit en 2023. 'Grâce à ces bons résultats (...) nous allons tenir tous nos objectifs pour 2023', a souligné dans un communiqué la présidente de Santander, Ana Botin, se félicitant d''une croissance à double chiffre des revenus' engrangés par Santander.

Ces derniers ont ainsi atteint 28,23 milliards d'euros sur l'ensemble du premier semestre, soit une hausse de 12% sur un an. Le géant bancaire espagnol explique ces résultats par une forte croissance de son activité, qui lui a permis de gagner de nombreux clients, ainsi que par l'impact positif' de 'la hausse des taux d'intérêts' sur ses marges commerciales, notamment en Europe.

Banco Santander, qui a dégagé l'an dernier le plus gros bénéfice de son histoire (9,6 milliards d'euros) précise ainsi disposer de 164 millions de clients dans le monde, soit neuf millions de plus en un an. Cette dynamique lui a permis d'accroître ses dépôts de 4%. Ces résultats surviennent alors que le gouvernement espagnol a instauré au 1er janvier un impôt exceptionnel sur les groupes bancaires, en vigueur jusqu'en 2024, afin de financer ses mesures de soutien au pouvoir d'achat.

Cet impôt, payé par une dizaines d'établissements, permettra à l'État de récupérer 1,5 milliard d'euros en 2023 comme en 2024. Il devrait entraîner un manque à gagner de 220 à 230 millions d'euros pour Santander.

/ATS