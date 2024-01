Banque Migros performe en 2023, portée par la hausse des taux

Banque Migros a dégagé un solide résultat grâce à la hausse des taux d'intérêt en 2023. La filiale du géant orange ne s'est pas aventurée sur le terrain des perspectives en 2024, arguant de conditions difficiles sur le front géopolitique et conjoncturel.

Sur les 12 derniers mois, l'établissement a vu le résultat net des opérations d'intérêt, sa principale activité, bondir de 25% à 641,4 millions de francs, soutenu par le resserrement monétaire opéré par la Banque nationale suisse (BNS) tout au long de l'année écoulée.

L'établissement, qui se targue d'être le numéro quatre en Suisse des crédits hypothécaires, a enregistré un volume total de prêts en croissance de 2,2% à 49,9 milliards.

Dans les autres lignes de métiers, le résultat des commissions et services a chuté de 13,5%, alors que celui du négoce a bondi de 27,5%, a détaillé Banque Migros mardi dans un communiqué. Cette solide performance a permis à la société d'enregistrer un produit d'exploitation de 827,8 millions, en forte hausse de 17,7%.

Les charges ont cependant aussi pris l'ascenseur, notamment les coûts de personnel (+7,4%) qui ont été portés par les hausses salariales, le renforcement des services de conseil et des canaux de distribution. S'ajoutent à cela des amortissements et des provisions plus élevées.

Malgré des dépenses en hausse, Banque Migros est parvenue à faire croître son résultat d'exploitation de 31,3% à 383,0 millions et le bénéfice net de 30,3% à 313,4 millions. Ce dernier va être entièrement conservé pour renforcer les fonds propres de l'établissement.

Les dépôts de la clientèle ont quant à eux atteints 44,7 milliards de francs (+0,4%).

/ATS