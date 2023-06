Barry Callebaut: Unilever prolonge son contrat d'approvisionnement

Barry Callebaut indique mercredi que le géant néerlando-britannique de l'agroalimentaire Unilever a renouvelé son accord à long terme pour la fourniture de cacao et de chocolat. Aucun montant n'a été dévoilé.

'Initialement conclu en 2012, cet accord de fourniture renouvelé prévoit que Barry Callebaut fournira en particulier à Unilever ses dernières innovations en matière de chocolat pour crèmes glacées, contribuant ainsi à une croissance stratégique à long terme à l'échelle mondiale', explique le fabricant zurichois de produits à base de cacao et de chocolat dans un communiqué.

'Ce partenariat, qui ouvre de formidables perspectives d'innovation à nos marques de glace très prisées, telles que Magnum et Ben & Jerry's, nous permettra par ailleurs d'aligner plus étroitement nos objectifs de durabilité dans le secteur du cacao, a expliqué Willem Uijen, le directeur des achats du détenteur des marques de glaces Carte d'Or, Cornetto, Miko mais aussi de la moutarde Maille, de la lessive Omo et du dentifrice Signal.

/ATS