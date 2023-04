Barry Callebaut étoffe ses recettes malgré la baisse des volumes

Barry Callebaut a bouclé le premier semestre de son exercice décalé 2022/23 sur un chiffre d'affaires en hausse, et ce malgré la contraction plus importante qu'attendue des volumes écoulés.

Entre septembre et février, le négociant et transformateur de produits cacaotés a réalisé des recettes à hauteur de 4,18 milliards de francs, en progression de 3,7% en rythme annuel. Exprimée en monnaies locales, la croissance a été 7,9%, dopée par le renchérissement des matières premières et le contexte inflationniste, précise la multinationale zurichoise mercredi.

'Nous avons constaté un redressement progressif de notre volume, bien qu'à un rythme plus lent que prévu', a indiqué le directeur financier (CFO) Ben De Schryver, cité dans un communiqué. Sur l'ensemble de la période sous revue, les volumes écoulés se sont contractés de 2,9% à 1131 kilotonnes (kt).

Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit) s'est enrobé de 9,5% à 348,4 millions de francs et le bénéfice net de 4,2% à 234,3 millions.

La copie rendue par le chocolatier industriel est inférieure aux projections des experts sondés par AWP en ce qui concerne les ventes. La rentabilité en revanche a dépassé les attentes les plus optimistes de la communauté financière.

Pour la suite des opérations, la direction de Barry Callebaut s'attend à voir les volumes connaître une croissance stable à modeste pour l'ensemble de l'exercice 2022/23, et sur trois ans, inférieure à 5%.

/ATS