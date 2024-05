Berne donne un premier feu vert pour la gare de Lausanne

Le chantier de la gare de Lausanne revu et corrigé est sur les bons rails, selon les CFF. L'Office fédéral des transports (OFT) a donné plusieurs feux verts pour le nouveau concept et planning.

Le dossier technique final du coeur du chantier sera déposé en automne 2025. L'horizon 2037 est toujours d'actualité. Le dossier de base a été transformé pour mieux tenir compte des besoins futurs, avec notamment un élargissement des quais, a résumé devant les médias Charles-André Philipona, directeur du programme Léman 2030 aux CFF. 'Il est solide et a obtenu un feu vert de l'OFT en début d'année. Nous allons produire dans les temps le dossier technique final qui sera déposé en automne 2025', a-t-il annoncé.

On parle ici de tout le sous-sol de la gare de Lausanne et des problèmes de statiques qui avaient été relevés. Le dossier devait aussi être revu plus largement afin de tenir compte de l'évolution du nombre de voyageurs.

M. Philipona en a profité pour faire le point sur les travaux. Le 25% du chantier total a déjà été investi pour près de 450 millions de francs sur un total de 1,7 milliard.

/ATS