Berne et Londres veulent renforcer les échanges commerciaux

La Suisse et la Grande-Bretagne veulent renforcer leurs échanges commerciaux. Un nouvel accord doit être négocié dès la fin mai à Londres, ont annoncé lundi le ministre de l'économie Guy Parmelin et son homologue britannique Kemi Badenoch.

Aujourd'hui, les relations commerciales entre les deux pays sont régies par un accord de 2019 qui garantit autant que possible les droits et obligations réciproques qui liaient les deux Etats avant le Brexit. Il faut désormais développer et adapter cet accord, a rappelé le Département fédéral de l'économie (DEFR) dans un communiqué publié lundi.

Le conseiller fédéral Guy Parmelin et la ministre britannique du Commerce international ont marqué lundi à Berne le lancement des négociations. Le premier tour aura lieu dès le 22 mai à Londres.

'Nous sommes deux vieilles démocraties stables, attachées aux libertés individuelles et au libre-marché', a dit Guy Parmelin devant la presse, évoquant des relations solides, deux pays évoluant main dans la main. 'C'est un jour important pour l'avenir de nos relations', dans un monde où les tensions sont croissantes. Et d'espérer une conclusion rapide des négociations.

IA aussi

Il est crucial que cet accord, qui devra être ambitieux, soit au service des deux populations, a abondé Kemi Badenoch. 'Nous sommes des amis et des alliés'. L'accord devra notamment accorder une place importante à la numérisation des services et à la question de l'intelligence artificielle, a-t-elle précisé.

La Suisse souhaite intégrer dans l'accord des dispositions sur le commerce des services, les investissements, le commerce numérique, les droits de propriété intellectuelle, les petites et moyennes entreprises ainsi que sur des aspects du développement durable dans le commerce. Le nouvel accord doit garantir des conditions d'accès au marché non discriminatoires dans différents domaines essentiels à l'économie suisse.

Le Royaume-Uni compte parmi les dix principaux partenaires de la Suisse en matière d'échanges de marchandises. En 2022, le volume commercial bilatéral s'élevait à quelque 13 milliards de francs, un chiffre qui grimpe jusqu'à 20,6 milliards si l'on inclut le négoce des métaux précieux. S'agissant du commerce des services, le Royaume-Uni est le troisième partenaire commercial de la Suisse, avec un volume d'environ 23 milliards de francs.

