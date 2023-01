Berset ouvre un WEF sans tête d'affiche mais intense pour la Suisse

Le président de la Confédération Alain Berset ouvre mardi matin un Forum économique mondial (WEF) sans vraie tête d'affiche à Davos (GR). Pour les conseillers fédéraux en revanche, des dizaines de rencontres sont prévues jusqu'à vendredi en marge de la réunion.

Moins d'une cinquantaine de chefs d'Etat et de gouvernement sont attendus dans la station grisonne jusqu'à vendredi. Malgré les défis importants dont la communauté internationale doit discuter, de l'inflation à la crise énergétique en passant par l'Ukraine, la situation de certains pays rendait difficile une participation de haut niveau.

Le président brésilien Lula en prise avec les émeutes dans son pays et qui veut cibler d'abord l'Amérique latine, son homologue chinois Xi Jinping en proie à l'augmentation du coronavirus, la présence de dirigeants du G20 est peu élevée. Seuls le chancelier allemand Olaf Scholz, déjà un habitué et qui s'exprimera mercredi, et le président sud-coréen Yoon Suk-yeol, attendu jeudi, sont de la partie.

En raison de la crise énergétique dans son pays, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a en revanche renoncé de son côté au dernier moment. L'Ukraine a elle dépêché la Première Dame Olena Zelenska et son mari Volodymyr Zelensky s'exprimera à nouveau par vidéo, mercredi. Dans un environnement encore très lié à ce conflit, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, autre habituée, parlera juste après M. Berset.

Pas de discussion avec von der Leyen

Comme l'année dernière avec Ignazio Cassis, aucune discussion formelle n'est prévue entre l'Allemande et le président de la Confédération, symbole du blocage encore important pour les Européens. Un nouveau round exploratoire pour faire avancer la relation est d'ailleurs au menu vendredi à Bruxelles, au dernier jour du WEF. A Davos, seule Karine Keller-Sutter doit rencontrer le commissaire européen Paolo Gentiloni.

Plusieurs discussions avec des responsables d'Etats membres de l'UE doivent toutefois avoir lieu. Au total, pas moins d'une cinquantaine de dialogues sont prévus pour les six conseillers fédéraux présents dans la station grisonne, dont un tiers environ pour le seul président de la Confédération.

Près de 3000 participants sont rassemblés cette année pour une réunion du WEF qui retrouve les températures plus froides. Comme toujours, un important dispositif de sécurité a été établi.

/ATS