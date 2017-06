Bombardier va supprimer 650 places de travail en Suisse

Le fabricant canadien de matériel ferroviaire Bombardier va supprimer environ 650 emplois en Suisse. Les sites de Villeneuve (VD) et Zurich sont particulièrement touchés.

Les trois quarts des emplois sont des postes temporaires, a précisé Bombardier jeudi dans un communiqué. Ces suppressions vont être réalisées d'ici à fin 2018.

Cette restructuration des services administratifs et autres secteurs connexes vise 'l'optimisation de la structure du site au niveau international' pour en 'améliorer la compétitivité', a indiqué Bombardier.

Tous les sites en Suisse sont concernés par la restructuration. Les deux sites de Zurich et de Villeneuve sont maintenus en tant que pôles de développement et de production, ajoute la multinationale canadienne.

Une procédure de consultation va s'ouvrir vendredi. Unia va rencontrer le personnel et ses représentants afin de sauvegarder le plus grand nombre d'emplois possible, a annoncé le syndicat dans son propre communiqué. Bombardier compte à ce jour 1300 employés en Suisse, selon Unia.

/ATS