C'est parti pour le traitement du PAC Lavaux

Le Grand Conseil vaudois a entamé mardi matin le traitement de l'épineux dossier du PAC Lavaux. Il a voté l'entrée en matière à l'unanimité puis commencé à examiner le règlement, sans que cela ne donne encore lieu à d'âpres débats.

Ce plan d'affectation cantonal (PAC) vise à préciser la protection du site classé au Patrimoine mondial de l'Unesco. Lors des discussions d'entrée en matière, plusieurs députés de droite ont affirmé qu'il fallait certes protéger le paysage caractéristique de Lavaux, mais aussi les activités humaines.

'Sans vignerons, pas d'Unesco', a notamment affirmé Florence Gross (PLR). Selon elle, ce PAC doit viser à 'simplifier le travail des vignerons', et non pas le 'compliquer encore plus avec des interdictions.'

La gauche a toutefois mis en garde contre certains assouplissements. Pour Claire Attinger Doepper (PS), les amendements qui seront soutenus par la droite 'fragilisent la protection paysagère' et 'favorisent les intérêts privés' de quelques propriétaires au détriment de 'l'intérêt général'.

