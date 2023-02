C8 écope d'une amende record de 3,5 millions d'euros

Les injures de l'animateur Cyril Hanouna adressées sur C8 au député LFI Louis Boyard en novembre ont valu 3,5 millions d'euros d'amende à la chaîne, une somme supérieure à celle infligée en 2017 par le régulateur.

L'animateur-vedette de la chaîne avait notamment traité le député, par ailleurs un de ses ex-chroniqueurs, d''abruti'. Il avait ajouté 'tocard' et 't'es une merde':

'L'Arcom a estimé que ces propos ont porté atteinte aux droits de l'invité, au respect de son honneur et de sa réputation' et que 'cette séquence traduisait une méconnaissance par l'éditeur de son obligation de maîtrise de son antenne', a déclaré le régulateur des médias dans un communiqué.

Les altercations et incidents lors des émissions de Cyril Hanouna ont déjà valu à sa chaîne de nombreux avertissements et sanctions, dont une amende record de 3 millions d'euros pour un canular jugé homophobe en mai 2017. Hasard du calendrier, la Cour européenne des droits de l'Homme a débouté jeudi C8 qui contestait cette sanction, au nom de la liberté d'expression.

Politique

La chaîne mène aussi un bras de fer avec la ministre de la culture. Jeudi matin, la ministre avait jugé 'inadmissible' l'appel à la privatisation de l'audiovisuel public de la vedette de C8, Cyril Hanouna. 'Privatisez-moi ça', avait lancé mi-janvier l'animateur de 'Touche pas à mon poste'. Une diatribe lancée en réponse à des déclarations de la ministre rappelant la possibilité pour l'Arcom de retirer à CNews et C8 la fréquence mise à leur disposition quand elles ne respectent pas leurs obligations.

La passe d'armes s'était poursuivie dans la presse, le patron de Canal+, Maxime Saada, rétorquant qu''un ministre ne devrait pas dire ça'.'Je suis dans mon rôle quand je rappelle le cadre existant', s'est défendue jeudi la ministre. 'Il y a des obligations à respecter. Il y a déjà eu une vingtaine d'interventions de l'Arcom, depuis 2019, pour C8 et CNews. Au bout de combien d'interventions l'Arcom pourra-t-elle dire à quel degré les obligations ne sont pas respectées ? C'est le rôle de l'Arcom', a-t-elle ajouté.

'Nous avons été profondément choqués par les propos tenus par Madame la ministre de la culture', a déclaré Canal+ dans un communiqué. Le groupe Vivendi, détenu par le milliardaire conservateur Vincent Bolloré, faisait référence aux paroles tenues par Rima Abdul Malak lors de la matinale de France Inter.

'Près de cinq minutes de son intervention ont été consacrées à la critique de notre groupe et à des invectives contre nos chaînes C8 et CNews', s'est offusqué Canal+. 'En laissant à nouveau entendre que' leurs licences 'ne mériteraient pas d'être renouvelées en 2025', la ministre 'prend parti, sort de sa réserve et ne respecte pas l'indépendance de notre régulateur sectoriel', l'Arcom, a estimé le groupe. Elle suscite en outre 'l'inquiétude de nos salariés en menaçant la pérennité de leur activité', poursuit-il.

/ATS