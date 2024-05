CarPostal invite les Sud-Coréens à moins cibler Iseltwald

CarPostal tente d'attirer les touristes sud-coréens vers des destinations autres qu'Iseltwald, ce village de l'Oberland bernois saturé de visiteurs après avoir été le lieu de tournage d'une série à succès. L'entreprise de transports lance une campagne en coréen.

Iseltwald (400 habitants), au bord du lac de Brienz (BE), est régulièrement pris d'assaut par les touristes asiatiques et les inconditionnels de la série sud-coréenne 'Crash landing on you', diffusée sur Netflix avec de très belles scènes du lieu. Cette frénésie n'est pas toujours du goût des habitants.

Depuis 2022, CarPostal ne cesse d’élargir son horaire pour répondre à l'engouement. L'entreprise est allée jusqu'à mettre en place une ligne d'accès express l'an dernier, avec des bus à deux étages.

Aujourd'hui, le transporteur lance une campagne publicitaire en coréen pour attirer la clientèle concernée vers d'autres lieux et d'autres lignes de la région, lit-on sur son site internet.

Sur le thème de 'Découvrir plus', les touristes à Iseltwald sont rendus attentifs, via des écrans et des codes QR, aux charmes variés de l'Oberland. Depuis Interlaken, il existe d'autres lieux intéressants à visiter en une journée, plaide le transporteur.

Entre 2019 et 2023, le nombre de visiteurs à Iseltwald a triplé, à près de 300'000 par an. La série est désormais aussi visible en Inde, en langue hindie, ce qui devrait booster encore l'affluence.

/ATS