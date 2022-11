Cascade de départs chez Twitter après l'ultimatum d'Elon Musk

Les départs se multipliaient chez Twitter jeudi, au lendemain d'un ultimatum d'Elon Musk. Il a demandé aux employés rescapés de la première vague de licenciements de choisir entre se donner 'à fond, inconditionnellement', et partir.

'Je suis peut-être exceptionnelle, mais [...] je ne suis pas inconditionnelle', a tweeté Andrea Horst, dont le profil LinkedIn affiche encore 'responsable de la chaîne d'approvisionnement (survivante) chez Twitter'. Elle a ajouté le hashtag '#lovewhereyouworked', c'est-à-dire 'aime l'endroit où tu as travaillé', comme de nombreux autres salariés annonçant leur choix.

D'après Zoë Schiffer, journaliste du média spécialisé Platformer, Twitter a prévenu jeudi après-midi tous les employés que les bureaux étaient temporairement fermés et inaccessibles, même avec un badge.

'Performance exceptionnelle'

Mercredi, Elon Musk, propriétaire et patron de Twitter depuis trois semaines, a demandé individuellement aux employés du réseau social de s'engager à 'travailler de longues heures à haute intensité', 'pour bâtir un Twitter 2.0 révolutionnaire et réussir dans un monde de plus en plus concurrentiel'. 'Seule une performance exceptionnelle vaudra une note suffisante', a-t-il précisé dans ce courrier interne consulté par l'AFP.

Les salariés avaient jusqu'à jeudi après-midi pour cliquer sur la case 'oui', sous peine de devoir quitter Twitter avec une indemnité correspondant à trois mois de salaire.

La moitié des 7500 employés du groupe a déjà été licenciée il y a deux semaines par le multimilliardaire.

/ATS