Chute du PIB et taxe bancaire: l'économie italienne broie du noir

Chute du PIB plus forte que prévu, baisse du moral des chefs d'entreprises et méfiance des investisseurs face à des mesures jugées populistes. Dix mois après sa prise de fonction, le gouvernement italien dirigé par Giorgia Meloni voit l'horizon économique s'assombrir.

Peu après avoir mis en émoi le monde des affaires avec une taxe sur les 'surprofits' des banques, annoncée dans la plus grande confusion et amendée deux fois en 24 heures, la cheffe du gouvernement a décidé de snober le mini-Davos organisé cette semaine par The European House - Ambrosetti à Cernobbio, dans le nord du pays. Ce prestigieux cercle de réflexion, qui invite chaque année le gotha de l'industrie italienne et des investisseurs internationaux sur les rives du lac de Côme, n'a pas mâché ses mots pour critiquer une mesure qui a fait plonger les banques à la Bourse de Milan.

La 'pagaille' semée par la taxe bancaire a eu 'un impact négatif sur l'image et la réputation internationale' de l'Italie, ont jugé les organisateurs du forum économique, qui se tient de vendredi à dimanche à Cernobbio. L'indice qui mesure la confiance des dirigeants d'entreprises s'est établi à 29 au troisième trimestre, soit une chute de 12,5 points sur un an, selon le baromètre trimestriel du forum. Cet indice avait atteint 70,6 en septembre 2021 sous le gouvernement de Mario Draghi, un record historique.

Mais Giorgia Meloni persiste et signe: interrogée par le quotidien économique Il Sole 24 Ore, elle a défendu mercredi l'impôt sur les banques: 'Je ne taxerai jamais les bénéfices légitimes des entreprises', mais 'je ne défendrai pas les rentes de situation'.

Série de mauvaises nouvelles

Pour ne rien arranger, l'Institut national des statistiques (Istat) a annoncé vendredi que le recul du produit intérieur brut (PIB) au deuxième trimestre avait finalement atteint 0,4% au lieu de 0,3% prévu dans un premier temps. La performance de l'économie italienne s'avère ainsi nettement en dessous de la croissance de 0,3% affichée en moyenne par la zone euro entre avril et juin.

'Le recul du PIB est principalement dû à la demande intérieure', en baisse dans un contexte de forte inflation et de hausse des taux d'intérêt, souligne l'institut. Les investissements ont baissé de 1,8% par rapport au premier trimestre. La consommation des ménages a stagné, alors que les dépenses de l'administration publique ont reculé de 1,6%. Le commerce extérieur a également donné des signes de faiblesse.

L'Italie subit le contrecoup des affres de l'Allemagne, son principal partenaire commercial, qui est tout juste parvenue à sortir de la récession d'hiver au deuxième trimestre avec une stagnation de son PIB. La chute du PIB italien 'est clairement préoccupante, c'est le reflet d'un manque de productivité persistant, au moment où la dette publique est gigantesque', a commenté auprès de l'AFP Francesco Galietti, fondateur du cabinet de consultants Policy Sonar.

Le gouvernement nationaliste a parfois 'recours à des mesurettes, mais il n'a pas de vision stratégique pour stimuler durablement la croissance du pays', a-t-il déploré.

Menace de récession?

Autre mauvaise nouvelle pour l'Italie, le taux de chômage est remonté à 7,6% en juillet par rapport au mois précédent, gagnant 0,2 point. Sur la période avril-juin, la production industrielle a baissé en moyenne de 1,2% par rapport au trimestre précédent.

Reflet de cette détérioration du climat économique, l'indice de confiance des entreprises en Italie a atteint en août son niveau le plus bas depuis novembre 2022, d'après l'Istat. Au point de faire craindre une récession en Italie cette année, selon les analystes de Pantheon Macroeconomics, alors que le gouvernement Meloni table toujours sur une croissance de 1%.

Seule lueur d'espoir, la hausse des prix à la consommation a connu un nouveau coup de frein en août, passant à 5,5% sur un an, contre 5,9% en juillet. Et tous les patrons ne croient pas au désastre, à l'instar de Rosario Rasizza, PDG du groupe de travail temporaire Openjobmetis: 'Mon observatoire, c'est mon agence et, tous les mois, des entreprises frappent à notre porte car elles recherchent des travailleurs.'

