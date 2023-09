Clap de fin pour le groupe PCP.COM, 80 emplois menacés

Le distributeur d'ordinateurs et d'électronique de loisirs PCP.COM se trouve en difficulté financière et va devoir fermer ses portails de vente et ses filiales. En tout, quelque 80 emplois sont menacés en Suisse.

Le groupe schaffhousois, qui exploite les marques Steg Electronics, Techmania et PC-Ostschweiz a annoncé vendredi qu'en raison du risque de surendettement il devra déposer le bilan 'dans les prochains jours'. L'entreprise invoque dans un communiqué la résiliation 'sans préavis' d'une ligne de crédit de 7 millions de francs par une société d'assurance-crédit. La recherche de sources de financement alternatives a échoué, a-t-elle ajouté.

Quelque 17 filiales sont concernées par la fermeture, ainsi que la centrale à Schaffhouse et le logisticien Columbus.net. Au total, quelque 80 postes sont menacés en Suisse et 50 autres en Allemagne et en Slovaquie.

