Clariant revoit à la baisse ses ambitions annuelles

Le chimiste bâlois Clariant prévient que ses résultats préliminaires du deuxième trimestre se sont avérés inférieurs aux attentes, pesant sur les objectifs 2023.

D'avril à juin, les ventes ont totalisé 1,084 milliard de francs, contre 1,301 milliard un an plus tôt, quand l'excédent opérationnel brut (Ebitda) est attendu entre 155 et 165 millions pour une marge de 14,4% à 15,4%, après 216 millions (16,6%) au deuxième trimestre 2022.

Clariant pointe dans son communiqué vendredi 'les défis macroéconomique' actuels, la lente reprise en Chine et la poursuite du déstockage qui affectent la demande sur les marchés clés pour les activités Care Chemicals et Additives, sans oublier la force du franc qui induit des effets de change 'significatifs'.

Les recettes 2023 sont attendues entre 4,55 et 4,65 milliards de francs, contre 'autour de 5 milliards' précédemment, incluant un impact négatif de désinvestissements et d'acquisition de 150 millions de francs et un effet de change de négatif de 5 à 10%.

L'entreprise évalue également toutes les options pour son biocarburant Sunliquid et rendra publique sa décision à la fin du mois.

Les résultats semestriels seront publiés le 28 juillet.

/ATS