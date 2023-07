Climat: une coalition de pays réclame une « sortie urgente » des énergies fossiles

Une coalition de dix-huit pays menée par les Îles Marshall a réclamé vendredi 'une sortie urgente des énergies fossiles' et 'un pic des gaz à effet de serre d'ici à 2025'. Cela au terme d'un sommet sur le climat à Bruxelles à cinq mois de la COP28.

'Nous devons accélérer la transition énergétique mondiale hors des énergies fossiles', objectif affiché du G7, et 'nous devons atteindre le pic d'émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2025 au plus tard', affirme le texte signé par des ministres représentant l'Allemagne, la France, le Sénégal, la Colombie et plusieurs États insulaires.

'Cela nécessite des transformations systémiques dans tous les secteurs, entraînées par une sortie urgente des combustibles fossiles, en commençant par un déclin rapide de leur production et de leur utilisation dans cette décennie', écrivent-ils dans une déclaration finale du 7e sommet ministériel pour l'action climatique (MoCA) à Bruxelles.

Eliminer les fossiles bien avant 2050

Ces affirmations dessinent en creux les lignes de négociations qui s'affrontent dans les préparatifs de la conférence climat de l'ONU à Dubaï, où l'humanité doit s'accorder sur les moyens de sauver l'objectif en péril de l'accord de Paris: contenir le réchauffement 'bien en deçà de 2°C' par rapport à la période pré-industrielle et si possible à 1,5°C.

'Nous devons éliminer bien avant 2050 les combustibles fossiles non adossés à des dispositifs de captage ou de stockage de carbone, avait affirmé mardi le commissaire européen à l'Environnement Frans Timmermans, également signataire de cette déclaration, lors d'un discours en Espagne.

Le débat promet d'être âpre d'ici à la COP28 et les dix-huit ministres mettent en garde: 'Les technologies de réduction d'émissions et de dépollution ne doivent pas servir de feu vert à l'expansion continue des combustibles fossiles (...) et devraient être reconnues comme n'ayant qu'un rôle minimal à jouer dans la décarbonation' de l'énergie.

Proposition du président de la COP28

Jeudi à Bruxelles, le président émirati de la COP28 Sultan al-Jaber a présenté son plan pour espérer obtenir un accord ambitieux à Dubaï sur l'accélération de la transition énergétique, sans toutefois se prononcer sur un objectif temporel de sortie des énergies fossiles.

'Je n'ai pas de baguette magique, je ne veux pas inventer des dates qui ne sont pas justifiées' faute de développement suffisant des énergies bas carbone pour répondre à la croissance mondiale, a-t-il déclaré dans un entretien à l'AFP.

Parmi les objectifs concrets qu'il a proposé: tripler la capacité des renouvelables dans le monde d'ici à 2030, à 11'000 gigawatts, doubler l'amélioration de l'efficacité énergétique d'ici à 2030 et doubler la production d'hydrogène à 180 millions de tonnes d'ici à 2030.

