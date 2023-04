Coca-Cola confirme ses ambitions annuelles

Le géant américain des sodas Coca-Cola a publié des revenus en hausse au premier trimestre, légèrement supérieurs aux attentes du marché, et a confirmé ses prévisions pour 2023.

De janvier à fin mars, le groupe d'Atlanta (Géorgie) a engrangé un chiffre d'affaires de 11 milliards de dollars (près de 9,8 milliards de francs au cours du jour), en hausse de 5% sur un an (+12% en croissance organique). C'est un peu plus qu'anticipé par un consensus d'analystes interrogé par Factset.

Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action - qui fait référence à Wall Street - s'affiche en croissance de 5% à 0,68 dollar, là aussi légèrement supérieur aux attentes des analystes.

Sur le trimestre, le groupe a bénéficié notamment de hausses de prix et d'une progression des volumes de ventes.

Celles-ci ont été dopées notamment par le Mexique, l'Europe de l'Ouest et l'Australie pour les pays développés, et par la Chine, l'Inde et le Brésil pour les marchés en développement, tandis que la suspension des activités en Russie a pesé.

Pour 2023, Coca-Cola a confirmé ses objectifs. Il continue de s'attendre à une croissance organique comprise entre 7% et 8%, et table toujours sur un bénéfice par action hors éléments exceptionnels en progression de 4 à 5% sur un an.

L'an dernier, le groupe avait enregistré 43 milliards de dollars de revenus.

