Coop: Transgourmet étoffe sa présence en Espagne

Transgourmet, filiale de commerce de gros du distributeur Coop, a considérablement étoffé sa présence sur le marché espagnol de la vente au détail.

Depuis le début de l'année, une quarantaine de nouveaux supermarchés sont venus gonfler un réseau qui compte désormais près de 800 points de vente répartis dans les principales communautés autonomes du pays.

Les nouveaux établissements, qui opèrent sous les marques Suma, Proxim et Spar, se sont traduits par la création de 186 emplois et totalisent une surface de vente supplémentaire de plus de 8000 mètres carrés, précise Transgourmet Iberica vendredi sur son site internet. Le développement du réseau d'enseignes franchisées a été particulièrement marqué en Catalogne (13) et aux Baléares (12).

/ATS