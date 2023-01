Coop porté par le commerce de gros en 2022

Le groupe Coop a enregistré une solide progression des recettes en 2022, porté en premier lieu par ses activités de commerce de gros. Le chiffre d'affaires total a crû de 7,3% à 34,2 milliards de francs, indique jeudi l'entreprise sise à Bâle.

Le produit net des activités de commerce de gros et production a bondi de 14,6% à 15,7 milliards de francs. Transgourmet a généré des ventes nettes de 11,1 milliards, confirmant 'sa position dominante dans le secteur du libre-service et de la livraison en gros sur le marché européen', se félicite Coop. L'acquisition de Transgourmet Ibérica et le redressement d'ensemble du marché après la pandémie explique cette solide performance.

La progression dans le commerce de détail a été plus timide: le produit net a enflé de 1,6% à 19,9 milliards de francs, en premier lieu porté par le renchérissement, qui a atteint +1,2% hors carburants. Les supermarchés Coop et le site de vente Coop.ch ont essuyé un repli des recettes, après deux années fastes dans le contexte des changements des comportements des consommateurs pendant la pandémie. Leur chiffre d'affaires est malgré tout resté largement supérieur à celui de 2019.

Le commerce en ligne a généré des ventes de 5 milliards de francs, en hausse d'un tiers sur un an.

Les chiffres détaillés seront publiés lors de la conférence de presse de bilan le 14 février. Coop précise s'attendre à un résultat stable 'en raison de la forte concurrence et des importants investissements réalisés pour faire baisser les prix dans les rayons'.

/ATS