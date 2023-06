Création d'un comité de patronage pour le projet de Haute-Sorne

Le canton du Jura renforce le dispositif d'encadrement du projet de géothermie profonde à Haute-Sorne, contesté par une partie de la population. Il a annoncé jeudi la création d'un comité de patronage présidé par le conseiller aux Etats vaudois Olivier Français.

'L'exécutif cantonal veut que les mesures sécuritaires soient les plus rigoureuses et que l'information soit transparente', a relevé le ministre jurassien de l'environnement David Eray, ajoutant que la protection de l'environnement et de la population avait la priorité absolue'. Il a répété que ce projet était fondamental en vue de la transition énergétique.

Respect des procédures

Placé sous l'égide de la Confédération, le comité de patronage (CP) devra veiller au respect des procédures et, de manière générale, à la bonne gouvernance de ce projet. Ce renforcement du cadre institutionnel doit garantir un suivi indépendant et une gestion optimale du projet.

'Notre rôle est d'agir comme gardien de la bonne gouvernance', a précisé Olivier Français, qui précise que c'est le conseiller fédéral Albert Rösti qui a procédé à sa nomination. 'Je confirme mon intérêt pour un projet à haute valeur ajoutée', a souligné l'élu qui juge essentiel de garantir la transparence du projet.

Seule la phase exploratoire est autorisée. Le gouvernement procédera à une nouvelle décision à l'issue de cette étape. La construction de la place de forage est prévue cet automne. Si le projet se poursuit, la production d'énergie devrait intervenir à l'horizon 2028-2029 selon le calendrier la société Geo-Energie Suisse.

/ATS