Credit Suisse fixe les conditions de son augmentation de capital

Confirmant ses augmentations de capital d'un montant total à 4,0 milliards de francs, Credit Suisse présente les premières conditions de l'opération. Le prix d'émission de référence se monte à 4,07 francs par titre, précise lundi le numéro deux bancaire helvétique.

Ce montant correspond au prix moyen pondéré en fonction du volume des actions de Credit Suisse négociées à la Bourse suisse les 27 et 28 octobre. Pour les investisseurs qualifiés, qui se sont engagés à acquérir près de 462 millions de nouvelles actions d'une valeur nominale de 0,04 franc chacune, le prix d'achat se monte à 3,82 francs par titre, soit 94% du prix de référence. Le produit brut attendu du placement d'actions devrait s'élever à 1,76 milliard.

Comme indiqué jeudi dernier, l'établissement saoudien Saudi National Bank (SNB) s'est engagé à acheter plus de 307,5 millions de nouveaux titres sur les plus de 462 millions à émettre. A l'issue de l'augmentation de capital, SNB devrait détenir 9,9% du capital-actions de Credit Suisse. SNB, ainsi que les autres investisseurs qualifiés, se sont engagés à ne pas vendre les nouvelles actions avant la date de règlement de l'offre de droits ultérieure et à exercer tous les droits qui seront attribués aux actions à acquérir.

Dans le cadre du 2e volet de l'augmentation de capital, destiné lui à ses actuels actionnaires, Credit Suisse entend émettre 889,3 millions de nouvelles actions d'une valeur nominale de 0,04 franc chacune. Les propriétaires de la banque aux deux voiles se verront attribuer un droit de souscription préférentiel pour chaque titre en leur possession le 25 novembre (après la clôture de la Bourse). Il est prévu que sept droits de souscription préférentiels permettent à leur détenteur - sous réserve de certaines restrictions légales - d'acheter deux nouvelles actions à un prix prévu de 2,52 francs suisses par titre.

Feu vert des actionnaires requis

Cela se traduira par un produit brut d'environ 2,24 milliards de francs. Au final, les deux placements doivent permettre de lever, comme indiqué jeudi dernier, 4,0 milliards de francs. L'émission des nouveaux titres est toutefois conditionnée à l'approbation par l'assemblée générale extraordinaire des augmentations de capital à cet effet, réunion qui doit se tenir le 23 novembre.

Si les propriétaires de l'établissement zurichois venaient à refuser l'opération de placement d'actions, Credit Suisse prévoit d'émettre 1,76 milliard de nouvelles actions d'une valeur nominale de 0,04 franc chacune dans le cadre d'une émission de droits. Dans ce cas, trois droits de souscription préférentiels permettront à leur détenteur - sous réserve de certaines restrictions légales - d'acheter deux nouveaux titres à un prix de 2,27 francs chacun, ce qui correspond à la décote approximative publiée précédemment de 32% par rapport au prix de référence. Le produit brut de l'opération est aussi attendu à environ 4,0 milliards de francs.

Les conditions finales de l'émission de droits devraient être communiquées le 24 novembre.

/ATS