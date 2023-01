Credit Suisse relève ses taux pour certains comptes

Credit Suisse relève à son tour les taux de rémunération de certains comptes d'épargne et de prévoyance pour sa clientèle privée au 1er février, suite au passage à un taux directeur positif par la Banque nationale suisse (BNS) en 2022.

Pour les comptes d'épargne classiques, la rémunération atteint désormais 0,25% pour un avoir maximal inférieur à 50'000 francs, précise vendredi le numéro deux bancaire helvétique. A compter de ce montant, le taux d'intérêt créditeur est limité à 0,1% et devient nul dès 500'000 francs.

Du côté des comptes épargne-cadeau et jeunesse 'Viva Young' et 'Viva Student', la rémunération passe à 0,75% pour un avoir jusqu'à 10'000 francs, puis 0,25% jusqu'à 50'000 francs et 0,1% jusqu'à un dépôt de 500'000 francs et un taux nul au-delà de ce dernier montant.

Les avoirs déposés sur un compte pour enfants 'Viva Kids' restent rémunérés à un taux inchangé de 5%, celui-ci étant toutefois augmenté à 0,75% pour les avoirs jusqu'à 10'000 francs, puis à 0,25% jusqu'à 50'000 francs et 0% au-delà.

Les fonds des comptes de libre-passage pour la prévoyance professionnelle (LPP - 2e pilier) bénéficient désormais d'un taux relevé à 0,1%, celui de l'épargne des comptes liés à un 3e pilier passant à 0,3%. Pour l'épargne de la plateforme mobile CSX Platinum, la rémunération a déjà été augmentée en date du 1er janvier à 1% pour les fonds jusqu'à 250'000 francs et 0,5% au-delà et à concurrence de 500'000 (0%).

