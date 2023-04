Cremo engage Ralph Perroud comme nouveau directeur général

Le groupe laitier fribourgeois en difficulté Cremo s'est choisi un nouveau directeur général. Il s'agit de Ralph Perroud, 53 ans, actuel directeur de l'entreprise Fromage Gruyère SA, à Bulle, qui succédera à l'automne à Frédéric Métrailler.

Ce dernier, âgé de 43 ans, ne quittera pas pour autant le groupe installé à Villars-sur-Glâne (FR) et qui navigue dans les chiffres rouges. Il formera un duo, avec Ralph Perroud (CEO), en tant que chef des opérations (COO) et chargé de la mise en place d’un ambitieux programme de transformation, a indiqué mercredi Cremo.

Pour sa part, le conseil d’administration, présidé désormais par l'ancien conseiller d'Etat Georges Godel, se verra renforcé par l'élection, lors de l’assemblée générale de juin, de deux nouveaux membres. Ceux-ci, qui sont en cours de sélection, possèderont des compétences dans les domaines commercial et industriel.

Capacités managériales

Les changements doivent apporter une forte valeur ajoutée, selon le communiqué. Cremo précise vouloir désormais 'se donner les moyens de réussir sa transformation'. Consciente des réformes à réaliser pour assurer 'son succès et sa pérennité', le groupe villarois affirme ainsi renforcer ses capacités managériales.

Pour mémoire, un vaste et très ambitieux programme intitulé CAP 2027 a démarré en janvier dernier. Le CAP 2027 a pour but de transformer et moderniser l’entreprise durant les quatre prochaines années. Le plan sera présenté en primeur aux actionnaires de Cremo lors de l'assemblée générale qui aura lieu le 7 juin.

Cremo se dit confiant dans l’avenir, malgré un contexte 'très exigeant et des marchés volatiles'. 'Avec l’engagement du personnel, la colonne vertébrale de l’entreprise, le renforcement des instances dirigeantes et la mise en place de CAP 2027, nous pouvons nous projeter vers le futur', note Georges Godel, cité dans le communiqué.

