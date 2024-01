Croissance à deux chiffres pour Galaxus en 2023

La plateforme de commerce en ligne Galaxus a poursuivi sa solide croissance l'année dernière. Le chiffre d'affaires a bondi de 13,1% à 2,74 milliards de francs, indique jeudi l'entreprise détenue par Migros.

Les recettes nettes des livraisons et prestations ont augmenté de 11,6% pour atteindre 2,46 milliards de francs. La forte concurrence dans le commerce en ligne n'a freiné ni la dynamique ni les ambitions de la plateforme, dont le chiffre d'affaires n'atteignait pas encore le milliard en 2018 et qui a vu le rythme largement s'accélérer depuis.

Au cours des dernières années, les changements des habitudes de consommation des ménages, toujours plus enclins à faire leurs emplettes en ligne, ont soutenu l'activité. D'ailleurs, le segment Supermarché, Beauté et Santé a enregistré la progression des ventes la plus forte (+30% sur un an).

L'entreprise assure avoir été en mesure de faire progresser sa base de clientèle, en particulier celle de Suisse romande. En tout, plus de 4 millions de personnes ont passé au moins une commande sur Galaxus, dont un million en Allemagne, en Autriche et dans le reste de l'Europe, alors que l'entreprise cherche à accroitre sa présence à l'étranger. Les recettes réalisées hors de Suisse ont ainsi atteint 286 millions d'euros, soit une hausse de 55,4% par rapport à l'année précédente.

Les deux sites de vente Digitec et Galaxus ont élargi leur assortiment, avec au total 6,3 millions de produits, 30% de plus qu'un an auparavant. Leur chiffre d'affaires a augmenté de 10% sur un an.

/ATS