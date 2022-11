D'anciennes vignes réaménagées en verger à Sion

Quarante arbres fruitiers à haute tige ont été plantés jeudi sur un terrain d'anciennes vignes, à l'ouest du lac de Montorge sur les hauts de Sion. L'action est menée notamment par Pro Natura pour promouvoir la biodiversité.

'Une vingtaine de variétés anciennes et locales de pommiers, poiriers, pruniers et cerisiers sélectionnés par l'association Rétropomme ont été plantés ce matin', a précisé à Keystone-ATS Jérémy Savioz, chargés d'affaires de Pro Natura Valais. Il s'agit d'arbres fruitiers à haute tige, dont le tronc mesure plus de 1,60 mètre de haut.

Contrairement à leurs cousins à basse tige conçus pour une arboriculture plus intensive et productive, ces arbres constituent des écosystèmes particulièrement attractifs pour la faune: «Leur floraison abondante favorise les insectes pollinisateurs, tandis que leur développement facilite l’apparition de cavités très appréciées de nombreux oiseaux et petits mammifères », détaille dans un communiqué Kerstin Karbe-Lauener, présidente de l'association le Rougegorge, partenaire de l'action.

Fruitiers et prairie

Les quarante fruitiers ont pris place sur un terrain de près de 6000 mètres carrés de vignes abandonnées par leurs anciens propriétaires. Des parcelles que Pro Natura a acquises pour plusieurs dizaines de milliers de francs avant d'y effectuer les travaux de préparation.

Replanter un vignoble n'était pas une option: 'Le site se trouve dans une cuvette ombragée et humide peu propice à la viticulture et qui se prête mieux aux fruitiers. Chaque arbre a été planté à bonne distance afin de favoriser la prairie et la diversité du milieu naturel', indique Jérémy Savioz.

Un arboriculteur de la région entretiendra le verger, avec à la clé des cours de taille et des ateliers pour les écoles. La récolte sera partagée entre les différents partenaires dont la Fovahm, fondation valaisanne en faveur des personnes avec une déficience intellectuelle, qui a planté bénévolement les arbres et pourrait ultérieurement participer aux travaux d'entretien tels que la taille et la fauche de la prairie.

/ATS