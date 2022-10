Début de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière

La pandémie de Covid-19 ne doit pas occulter la grippe saisonnière. Les autorités recommandent aux personnes à risques et à leurs proches de se faire vacciner. Le 25 novembre, lors de la journée de vaccination, aucun rendez-vous ne sera nécessaire.

Les personnes intéressées pourront se faire vacciner ce jour-là spontanément au prix forfaitaire recommandé de 30 francs, tout compris, écrit jeudi dans un communiqué l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), co-organisateur de l'événement avec le Collège de médecine de premier recours. Il est évidemment possible de se faire vacciner dès à présent et après le 25 novembre, mais sur rendez-vous, chez un médecin ou en pharmacie.

Le meilleur moment pour se faire vacciner débute à la mi-octobre et dure jusqu’au début de la vague de grippe, écrit jeudi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) dans un communiqué. La vaccination contre la grippe peut avoir lieu en même temps que, avant ou après une vaccination contre le Covid-19, précise l'OFSP.

La grippe n’est pas une maladie anodine, souligne l'office. Dans de nombreux cas, elle provoque des complications nécessitant une hospitalisation et entraîne parfois le décès.

Ainsi le vaccin est recommandé aux personnes, dès l’âge de 6 mois, qui souffrent d’une maladie chronique, telle qu’une affection respiratoire ou cardiaque, aux femmes enceintes, aux enfants nés prématurément et aux personnes de 65 ans et plus. Leurs proches, en particulier ceux vivant sous le même toit, ainsi que le personnel médical sont également visés.

www.protégerdelagrippe.ch

/ATS