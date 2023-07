Début des travaux de la commission d'enquête sur Credit Suisse

La Commission d’enquête parlementaire (CEP) chargée de faire la lumière sur la gestion du rachat dans l'urgence de Credit Suisse par UBS a entamé jeudi ses travaux. Elle a posé les jalons de son travail et les limites de sa politique de communication.

Après une première séance constitutive le 16 juin, la commission s'est réunie pour la première fois en séance ordinaire jeudi. Elle s'est tout d'abord informée de l'état actuel des travaux et des bases juridiques.

La commission travaille essentiellement avec des informations et des documents classifiés 'confidentiels' et parfois 'secrets', a indiqué devant la presse la présidente Isabelle Chassot. Tous les membres de la commission sont tenus au principe du secret. La CEP a toutefois décidé d'informer au fur et à mesure des travaux, 'à temps et non à contretemps', a déclaré la sénatrice (Centre/FR).

