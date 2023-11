Déficits structurels de deux à trois milliards par an en vue

La Confédération s'attend à des déficits structurels de deux à trois milliards de francs par an pour la période 2025-2027. Le Conseil fédéral a adopté mercredi le plan financier pour cette période. En cause: migration, armée, primes et AVS.

Dès 2025, il faudra s’attendre à des déficits persistants de plusieurs milliards, qui se creuseront encore au fil des années, annonce le Conseil fédéral dans un communiqué. Le plan financier adopté cet été était déjà déficitaire.

En cause principalement, le niveau constamment élevé des dépenses de la migration (prolongation du statut de protection S pour les réfugiés ukrainiens) et de la réduction des primes maladie. Le montant des corrections budgétaires nécessaires est donc en hausse.

À moyen terme, la pression budgétaire devrait encore s'accentuer, notamment sous l'effet de la croissance rapide des dépenses de l'armée. Celles-ci doivent atteindre 1% du produit intérieur brut en 2035. La hausse des dépenses en faveur de l’AVS est également un facteur.

/ATS