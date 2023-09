Démission du patron de la Finma pour raison de santé

Le directeur du régulateur des marchés financiers (Finma), Urban Angehrn, a démissionné de ses fonctions, invoquant des raisons de santé. Il quittera son poste fin septembre et sera remplacé à titre intérimaire par Birgit Rutishauser, son adjointe.

M. Angehrn avait pris les commandes opérationnelles de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers le 1er novembre 2021, a rappelé mercredi le régulateur dans un communiqué. Il avait alors remplacé Mark Branson.

Le patron sortant de la Finma avait précédemment fait carrière dans le secteur bancaire et de l'assurance. Il avait accédé en juillet 2015 au poste de responsable des investissements (CIO) de l'assureur Zurich Insurance et à la direction générale du groupe qu'il avait rejoint en 2007. M. Angehrn avait également oeuvré dans le secteur bancaire pour Credit Suisse First Boston et JP Morgan.

Urban Angehrn 'a joué un rôle déterminant dans la gestion de la crise de Credit Suisse, le plus grand défi de l'histoire de la Finma'. Ce dernier a justifié son départ par la 'charge de travail importante et prolongée' qui 'a eu des conséquences sur (sa) santé'.

Plaintes déposées

La Finma avait oeuvré, aux côtés du Conseil fédéral et de la Banque nationale suisse (BNS), au plan de sauvetage de la banque aux deux voiles et à son rachat forcé le 19 mars par le concurrent UBS. Dans ce contexte, le régulateur fait face à plusieurs actions en justice. De nombreuses plaintes ont ainsi été déposées auprès du Tribunal administratif fédéral de Saint-Gall pour contester la décision prise en mars par la Finma de déclarer sans valeur les emprunts convertibles AT1 de Credit Suisse pour environ 16 milliards de francs.

'Parmi les défis qui ont été relevés avec succès sous sa direction figurent notamment la gestion des risques liés à la guerre en Ukraine, la surveillance de l'assurance-maladie complémentaire axée sur la protection des clients et la clôture de procédures 'd'enforcement' (enquêtes approfondies) complexes', a énuméré le gendarme des marchés financiers. C'est également sous sa direction que la Finma a autorisé le premier millier de gérants de fortune indépendants.

Le conseil d'administration a lancé le processus de succession.

Le Conseil fédéral a parallèlement annoncé, dans un communiqué distinct, avoir reconduit les huit membres sortants du conseil d'administration de la Finma, dont la présidente Marlene Amstad, pour une période s'étendant de 2024 à 2027. Rene Keller, précédemment directeur des systèmes informatiques auprès de Standard Chartered Bank à Singapour, va quant à lui rejoindre l'organe de surveillance au début de l'année prochaine. Le nombre d'administrateurs peut varier de sept à neuf.

La Finma a expliqué que 'le numérique fait partie intégrante de sa stratégie', raison pour laquelle M. Keller va intégrer le conseil d'administration. Dans ses précédentes fonctions, il a assuré la gestion de l'informatique notamment pour Deutsche Bank, ainsi que pour le groupe allemand Deutsche Börse et Standard Chartered Bank à Singapour.

/ATS